Фура, съехав с дороги, задела угол частного дома в Тюмени

Большегрузная фура съехала с дороги и зацепила угол дома №4 на улице Муравьева в Тюмени, погибших и пострадавших нет, сейчас решается вопрос по стабилизации грузовика, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Вызов поступил в 19:22. Фура по касательной задела угол частного жилого дома по адресу: город Тюмень, улица Муравьёва, 4. На место происшествия привлекались экипаж ГИБДД, а также 7 человек и 2 единицы техники от Главного управления МЧС России по Тюменской области, " - говорится в сообщении. .

В МЧС пояснили, что фура съехала с дороги из-за того, что задние колеса полуприцепа попали в канаву, для стабилизации большегруза задействована тяжелая техника дорожных служб.