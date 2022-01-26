В Упоровской детской школе искусств обнаружили кражу более 1 млн рублей

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Уголовное дело о хищении в Упоровской детской школе искусств более 1 млн рублей возбуждено по результатам прокурорской проверки, в мошенничестве обвиняется теперь уже бывшая главный бухгалтер учреждения, сообщает областная прокуратура.

"Установлено, что в 2018-2019 годах главный бухгалтер Упоровской детской школы искусств под видом зарплаты незаконно перечислила на свой банковский счет более 1,1 млн рублей. Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении теперь уже бывшего главного бухгалтера возбуждено уголовное дело", - пояснили в прокуратуре.

Санкция ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.