В Тюмени арестовали водителя, который на тротуаре сбил автомобилем женщину с ребенком

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Центральный районный суд Тюмени отправил в СИЗО на два месяца Александра Иванченко, который в состоянии опьянения на своем автомобиле выехал на тротуар и сбил женщину с ребенком в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"22 января 2022 года на ул. Советской, около дома 126, водитель Jeep Grand Cherokee вылетел с проезжей части на тротуар и сбил женщину с ребенком. Затем иномарка столкнулась с Kia и Lada Vesta. Водитель Jeep Grand Cherokee Иваниченко был пьян, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пострадавших отправили в больницу. По решению суда, Александр Иванченко будет находиться в СИЗО по 22 марта 2022 года", - говорится я в сообщении.

Иванченко обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения ( п. "а" ч. 2 ст.264 УК РФ).Об его аресте ходатайствовал старший следователь ССО по расследованию ДТП СУ МВД по Тюменской области.