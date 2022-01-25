В Тобольском районе локомотив пассажирского поезда Сургут-Екатеринбург сошел с рельс

Фото Центрального МСУ на транспорте СК России

В Тюменской области проводится проверка в связи со сходом с рельс локомотива пассажирского поезда №99 сообщением Сургут-Екатеринбург, сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

"По предварительной информации, 25 января около 3 часов ночи на 198 километре перегона Сузгун-Сетово в Тобольском районе Тюменской области произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда №99 сообщением Сургут-Екатеринбург. Опрокидывание локомотива и вагонов не допущено, пострадавших в результате происшествия нет", - сообщила Захаров.

Предварительно, причиной происшествия стала неисправность колесной пары. Пассажирские вагоны были отцеплены в течение первых двух часов и доставлены до ближайшей станции. В настоящее время все вагоны продолжили движение с другим локомотивом. Задержка составила около 4 часов, отметили в Центральном МСУ на транспорте.

Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.