В Тобольском районе локомотив пассажирского поезда Сургут-Екатеринбург сошел с рельс

В Тюменской области проводится проверка в связи со сходом с рельс локомотива пассажирского поезда №99 сообщением Сургут-Екатеринбург, сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.
"По предварительной информации, 25 января около 3 часов ночи на 198 километре перегона Сузгун-Сетово в Тобольском районе Тюменской области произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда №99 сообщением Сургут-Екатеринбург. Опрокидывание локомотива и вагонов не допущено, пострадавших в результате происшествия нет", - сообщила Захаров.
Предварительно, причиной происшествия стала неисправность колесной пары. Пассажирские вагоны были отцеплены в течение первых двух часов и доставлены до ближайшей станции. В настоящее время все вагоны продолжили движение с другим локомотивом. Задержка составила около 4 часов, отметили в Центральном МСУ на транспорте.
Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru