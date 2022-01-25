В Школах Тюмени вновь проводят эвакуацию из-за сообщений о минировании

В связи с возникновением 25.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в г. Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы.
До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами и 26 января образовательный процесс пройдет в обычном режиме.
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