В Школах Тюмени вновь проводят эвакуацию из-за сообщений о минировании

13:56 25 января 2022
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В связи с возникновением 25.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в г. Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы.

До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами и 26 января образовательный процесс пройдет в обычном режиме.

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