В Тюменской области за выходные задержали 29 пьяных водителей

Сотрудниками ГИБДД в Тюменской области за двое суток задержали за управление транспортом в состоянии опьянения 29 водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Два автомобилиста задержаны пьяными за рулем на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

На 437-м километре автодороги в Уватском районе остановлен автомобиль "Лада Калина", 31-летний водитель направлялся из Нефтеюганска в Башкортостан. Показания алкотестера составили 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина ехал с вахты домой, спиртное пил вечером, задержали его в три часа ночи, к тому времени он проехал за рулем более трехсот километров.

В Тобольском районе на 272-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автоинспекторы остановили автомобиль "Лада Приора", за рулем которого был пьяный 40-летний водитель, не имеющий права управления транспортом, он ехал из Туртаса в Тобольск. Показания алкотестера составили 0,72 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.