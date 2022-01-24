Два человека погибли при пожаре в Ишимском районе

11:22 24 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/MCHSTYUMEN72

В ночь на 24 января в жилом деревянном доме на улице Заречной в деревне Большеудалово произошел пожар, при проведении ликвидационных работ были обнаружены тела двух мужчин 1966 и 1959 г.р., их личности установлены, сообщает региональное управление МЧС. 

Одна из вероятных причин происшествия, которую рассматривают специалисты, - неосторожность при курении.

Сообщение о пожаре поступило 24 января в 01:02. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение дома по всей площади. Пожарным удалось оперативно локализовать распространение огня. На месте пожара работали двадцать сотрудников, шесть единиц техники экстренных служб, в том числе, от МЧС России двенадцать человек и три единицы техники. 

За прошедшую неделю на территории Тюменской области зарегистрировано 53 пожара. Спасено 9 человек, 10 человек эвакуировано, 3 погибли. 

Теги: Ишимский район , МЧС , пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022