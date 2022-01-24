Два человека погибли при пожаре в Ишимском районе

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В ночь на 24 января в жилом деревянном доме на улице Заречной в деревне Большеудалово произошел пожар, при проведении ликвидационных работ были обнаружены тела двух мужчин 1966 и 1959 г.р., их личности установлены, сообщает региональное управление МЧС.

Одна из вероятных причин происшествия, которую рассматривают специалисты, - неосторожность при курении.

Сообщение о пожаре поступило 24 января в 01:02. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение дома по всей площади. Пожарным удалось оперативно локализовать распространение огня. На месте пожара работали двадцать сотрудников, шесть единиц техники экстренных служб, в том числе, от МЧС России двенадцать человек и три единицы техники.

За прошедшую неделю на территории Тюменской области зарегистрировано 53 пожара. Спасено 9 человек, 10 человек эвакуировано, 3 погибли.