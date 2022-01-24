Жители Тюменской области после ссоры в кафе вывезли оппонента на кладбище и избили его

Бердюжский районный суд по ходатайству следствия арестовал до середины марта двух местных жителей, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч.3 ст. 111 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 января этого года, двое мужчин отдыхали в одном из кафе села Бердюжье. Сначала компания мирно выпивала, затем между обвиняемыми и гражданином М. произошла словесная ссора, после которой они увезли М. на кладбище и избили, "причинив тяжкий вред здоровью и физическую боль".



