Прокуратура организовала проверку по сообщению о падении лифта в доме на ул. Федюнинского

Прокуратура Тюменской области по публикации в интернет инициировала проверку исполнения законодательства при эксплуатации лифта в доме по улице Федюнинского, 58/2 в Тюмени.
Проверка проводится с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции Тюменской области и Северо-Уральского управления Ростехнадзора, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Сообщение о том, что в многоквартирном доме ЖК "Ново-Патрушево" с девятого этажа рухнул лифт, опубликовано в местных телеграм-каналах, сообщается, что во время инцидента в лифте находилась девочка-подросток, предварительно, обошлось без травм.
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