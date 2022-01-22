Прокуратура организовала проверку по сообщению о падении лифта в доме на ул. Федюнинского

Прокуратура Тюменской области по публикации в интернет инициировала проверку исполнения законодательства при эксплуатации лифта в доме по улице Федюнинского, 58/2 в Тюмени.

Проверка проводится с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции Тюменской области и Северо-Уральского управления Ростехнадзора, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сообщение о том, что в многоквартирном доме ЖК "Ново-Патрушево" с девятого этажа рухнул лифт, опубликовано в местных телеграм-каналах, сообщается, что во время инцидента в лифте находилась девочка-подросток, предварительно, обошлось без травм.