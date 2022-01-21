Тобольские оперативники изъяли из незаконного оборота 2,5 кг синтетического наркотика

Фото - МО МВД России «Тобольский»

В конце декабря 2021 года в Тобольске сотрудники ГИБДД при патрулирования автотрассы Тюмень – Ханты-Мансийск у деревни Нижние Аремзяны остановили иномарку, водитель был неадекватен, а при досмотре иномарки силовики нашли пару подозрительных пакетиков.

Проведённая экспертиза установила, что в одном находился синтетический наркотик – "соль", массой 9 граммов, а во втором – К тому же медицинское освидетельствование установило у мужчины наркотическое опьянение. При разбирательстве выяснилось, что задержанный проживает в Новосибирске и является "оптовым курьером".

"В своём городе 34-летний мужчина бесконтактным способом приобрёл партию наркотиков и должен был доставить её в Ханты-Мансийский автономный округ в оборудованный "тайник". В гостинице, расположенной вблизи деревни Башкова, где остановился подозреваемый, оперативники изъяли ещё пять полимерных пакетов с наркотическим средством. Проведённая экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством – мефедрон общей массой 2,5 килограммов", - сообщает пресс-служба тобольской полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, максимальное наказание по ним - лишение свободы на срок до двадцати лет или пожизненное лишение свободы, фигурант под арестом.