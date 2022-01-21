Тела двух человек обнаружили пожарные в сгоревшем доме в тюменском селе

09:25 21 января 2022
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В селе Калинино Викуловского района ночью произошел сгорел дом, на месте пожара обнаружены тела женщины и мужчины, специалисты устанавливают обстоятельства и причину ночного происшествия, сообщили в региональном ГУ МЧС. 

"Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме, размером 8 на 10 метров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем - на тушении работали сотрудники 131-й пожарно-спасательной части и муниципальной пожарной охраны из двух ближайших сел, было задействовано четыре единицы техники. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 80 квадратных метров - на месте пожара обнаружены тела двух погибших: женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения", - говорится в сообщении. 

Теги: Викуловский район , МЧС , погибшие , пожары
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