Тела двух человек обнаружили пожарные в сгоревшем доме в тюменском селе

Фото - https://t.me/MCHSTYUMEN72

В селе Калинино Викуловского района ночью произошел сгорел дом, на месте пожара обнаружены тела женщины и мужчины, специалисты устанавливают обстоятельства и причину ночного происшествия, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме, размером 8 на 10 метров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем - на тушении работали сотрудники 131-й пожарно-спасательной части и муниципальной пожарной охраны из двух ближайших сел, было задействовано четыре единицы техники. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 80 квадратных метров - на месте пожара обнаружены тела двух погибших: женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения", - говорится в сообщении.