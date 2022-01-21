Житель Тобольска убил приятеля и вывез его тело в диване в заброшенный дом

Тело 31-летнего мужчины обнаружили в подвале одного из нежилых домов на улице Лермонтова в Тобольске. Подозреваемый уже задержан и дал по делу об убийстве признательные показания, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, 27 декабря 2021 года 37-летний подозреваемый с приятелем распивал спиртные напитки, когда в ходе застолья между ними возник словесный конфликт, он напал на собутыльника и начал бить и пинать его в область головы и тела. Когда последний перестал подавать признаки жизни, подозреваемый поместил тело внутрь небольшого дивана и на санях вывез его в заброшенное здание..

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал следователю СК России об обстоятельствах совершенного им преступления.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об аресте.