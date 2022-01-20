Суд отклонил жалобу адвоката Бережного на отказ в возбуждении дела о превышении полицией своих полномочий

Ленинский районный суд рассмотрел жалобу адвоката в интересах Виталия Бережного, в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании незаконным постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.09.2021 года по сообщению о превышении должностных полномочий сотрудниками УМВД России по городу Тюмени в отношении Виталия Бережного.
Заявитель полагал, что следователь необоснованно и преждевременно отказал в возбуждении уголовного дела.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что обжалуемое постановление отменено руководителем следственного органа.
В связи с чем судом производство по жалобе адвоката в интересах Виталия Бережного прекращено.
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