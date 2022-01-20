В Тюмени за сутки сбили пять пешеходов

Четыре пешехода пострадали в ДТП в Тюменской области вчера, еще один сбит сегодня утром. В четырех случаях из пяти водители не пропустили пешеходов на "зебрах"Ю сообщили

43-летняя тюменка сбита сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе в проезде Ткацкий автомобилем "Шевроле", она получила травму.

Вчера вечером на улице Л. Толстого в Тюмени водитель "Киа" не пропустил на переходе 42-летнюю женщину, у нее повреждения плеча и колена. Обстоятельства ДТП выясняются. 64-летний тюменец переходил вне пешеходного перехода улицу Герцена в районе перекрестка с улицей Первомайской, он был сбит "Ладой", получил различные повреждения.

В Тобольске на улице Полонского на пешеходном переходе автомобилем "Шевроле" сбита 20-летняя девушка, у нее ушиб. В селе Нижняя Тавда на "зебре" автомобилем "Заз Шанс" сбита 17-летняя девушка, у нее также ушибы.