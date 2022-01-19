Более тысячи водителей наказаны за нарушения ПДД по сообщениям граждан и публикациям в соцсетях

В 2021 году более тысячи автомобилистов наказаны за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в результате мониторинга социальных сетей и по сообщениям от граждан о недисциплинированных участниках дорожного движения, сообщили в областной ГИБДД.

"Общественное порицание людей, грубо нарушающих ПДД, должно быть подкреплено административными санкциями. Ни один сигнал о правонарушителях не остается без внимания. Устанавливаем дорожных хулиганов с помощью ведомственных баз данных, камер фотовидеофиксации и видеокамер сторонних организаций. Точечно работаем с самими нарушителями, их родителями и родственниками, образовательными учреждениями, если это учащиеся", - рассказал начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.