Житель Заводоуковска отправится в тюрьму за пару ударов по голове приятеля, от которых он умер

17:27 19 января 2022
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Житель Заводоуковска, который в день своего рождения избил до смерти человека, отправится в тюрьму на 8 лет. Приговор 37-летнему обвиняемому вынес Заводоуковский суд.

Расследованием установлено, что фигурант дела 11 января 2021 года, в день своего рождения, пришел в гости к 34-летнему знакомому, которого знал с детства. Мужчины выпивали, поссорились и именинник не менее двух раз ударил приятеля резиновой палкой по голове. Потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма. 13 января его состояние ухудшилось. Приехавшая сестра вызвала скорую. 15 января пострадавший скончался в больнице. 

Суд назначил подсудимому  8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного  пользу матери и сестры погибшего более 2 млн рублей  в счет возмещения морального вреда и судебных издержек, сообщили в воблпрокуратуре.

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