Тюменская прокуратура передала в суд дело о хищении у банка 57 млн рублей

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего тюменца, который обвиняется в мошенничестве и хищении у банка более 57 млн рублей и передала дело в суд.

По версии следствия, мужчина по копиям действующих паспортов 39 человек из разных регионов страны составлял от их имени заявки на открытие счетов и выпуск банковских карт для получения зарплаты. Документы в банк доставляли ничего не подозревающие курьеры, они же передавали выпущенные банковские карты фигуранту дела. Злоумышленник производил зачисление на карты под видом зарплаты, чтобы убедить банк в стабильности финансового положения клиентов. Банк, не подозревая обмана, по смс-сообщениям направлял гражданам предложения о получении потребительских кредитов. После этого фигурант через онлайн-приложение оформлял на них кредитные договоры и забирал деньги.

С целью завуалирования противоправной деятельности обвиняемый частично погашал кредиты за счет оформленных в последующем кредитных договоров. В октябре 2020 года банк обратился в правоохранительные органы. Общий размер ущерба, причиненного кредитному учреждению с марта 2019 по октябрь 2020 г., составил более 57 млн рублей.