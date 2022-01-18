Пять человек пострадали в дорожной аварии в Тобольске

Сегодня в девятом часу утра на Уватском тракте в Тобольске столкнулись "Лада Гранта" и ВАЗ 21088. Предварительно, водитель "Гранты" не уступил дорогу второй "Ладе" на перекрестке. Ранены 61-летний водитель и четверо пассажиров ВАЗ 21099, в том числе двое 10-летних мальчиков и 11-летняя девочка, она и водитель госпитализированы в тобольскую больницу. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в тобольской ГИБДД.