Пять человек пострадали в дорожной аварии в Тобольске

11:28 18 января 2022
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Сегодня в девятом часу утра на Уватском тракте в Тобольске столкнулись "Лада Гранта" и ВАЗ 21088. Предварительно, водитель "Гранты" не уступил дорогу второй "Ладе" на перекрестке. Ранены 61-летний водитель и четверо пассажиров ВАЗ 21099, в том числе двое 10-летних мальчиков и 11-летняя девочка, она и водитель госпитализированы в тобольскую больницу. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в тобольской ГИБДД.

Теги: ДТП , пострадавшие , Тобольск , травмы
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