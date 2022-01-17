На станции Войновка произошла утечка бензина из цистерны грузового поезда

Течь опасного груза по сварному шву цистерны зафиксировал 16 января в 16:10 машинист грузового поезда на пути сортировочного парка ст. Войновка в Тюмени, вагон отцеплен на грузовой двор станции для устранения неисправности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Вытекание бензина ликвидировано. Отправитель ООО "Газпромнефть-Логистика". Вред окружающей среде не причинен. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

С целью координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов на место происшествия выехал транспортный прокурор. Обстоятельства происшествия и причины устанавливаются.