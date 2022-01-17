За выходные на тюменских дорогах в ДТП погибли 4 и ранены 26 человек

17 дорожно-транспортных происшествий произошло в минувшие выходные дни на дорогах Тюменской области, в них погибли 4 человека, 26 человек ранены, аварийная обстановка обострилась, сообщает Госавтоинспекция региона.

На 12-м километре автодороги Голышманово-Аромашево столкнулись Mazda и "Лада Веста". Предварительно, водитель иномарки выехал на встречную полосу. В ДТП погибли три пассажира "Лады": женщины 44-х и 53-х лет и 32-летний мужчина, позже в больнице скончался 22-летний водитель "Лады". Ранены водитель и трое пассажиров Mazda, в том числе двое детей 12-ти и 15-ти лет.

16 января на 137-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе Volkswagen Polo столкнулся с большегрузом, выехав на встречную полосу. Травмированы 34-летняя водитель легкового автомобиля и двое детей 3-х и 11-ти лет. Обстоятельства ДТП выясняются.