В Тюменской области в 2021 году снизилось число погибших в ДТП

В дорожно-транспортных происшествиях на территории Тюменской области зарегистрировано около2,5 тысячи ДТП с пострадавшими, в них погибли 184 человека и 3 382 травмировались. ПО сравнению с 2020 годом, печальная статистика снизилась - в предыдущем году в ДТП погибли 195 человек.

Об основных итогах работы региональной ГИБДД на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия" сообщил новый руководитель Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Снижение числа погибших Миллер объяснил в том числе снижением интенсивности движения.

Самые опасные ДТП, в которых летальность очень высока, - лобовые столкновения, в прошлом году в таких авариях погиб 101 человек, на втором месте по смертности - наезды на пешеходов - 44 погибших.

Основными причинами аварий становятся превышение скорости и ее несоответствие дорожным условиям - по этим причинам произошло 791 ДТП, вторая по частоте - несоблюдение водителями очередности проезда перекрестков - 500. 226 аварий произошли по вине нетрезвых водителей, погибли 48 человек, травмы в таких ДТП получили 324 участника дорожного движения. Всего сотрудники ГИБДД выявили 8 тыс. 267 пьяных водителей.