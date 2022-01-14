Тюменец отсудил полмиллиона у виновника гибели в ДТП его отца

Тюменский районный суд Тюменской области вынес решение о взыскании с виновника смертельного ДТП 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Как следует из материалов дела, утром 30 июня 2021 года 65-летний водитель Kia Sportage у села Червишево при обгоне пересек сплошную линию. При перестроении на свою полосу он не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля "Лада Самара". В результате столкновения водитель "Лады" погиб, а его взрослый сын – пассажир получил тяжкий вред здоровью.

В октябре суд вынес водителю Kia обвинительный приговор, а в декабре пострадавший обратился в суд с иском к виновнику ДТП о возмещении морального вреда за смерть отца. Рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.