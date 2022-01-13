Водитель автомобиля, в салоне которого из-за ДТП сгорели два пассажира, проведет в тюрьме 12 лет

У 12 годам тюрьмы и выплате 1,2 млн рублей приговорил суд Тюмени водителя "ГАЗели", по вине которого в ДТП погибли двое взрослых и получила травмы девочка. Во время происшествия водитель был пьян.

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего тюменца. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость по ст.264.1 УК РФ).

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина в июне 2021 года был осужден за пьяное вождение к 240 часам обязательных работ и лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года. Между тем он должных выводов не сделал и 19 июля вновь нетрезвым сел за руль. Это привело к трагедии.

Мужчина вел автомашину "Газель" со скоростью, не обеспечивавшей контроль над ней. У дома №252а по улице Республики она врезалась в заднюю часть автобуса 11-го маршрута, остановившегося для выполнения поворота. В результате "Газель" загорелась. Погибли два пассажира данного автомобиля - 48-летний мужчина и 31-летняя женщина. Ее 5-летняя дочь и 42-летняя пассажирка получили тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому 12 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 5 лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд удовлетворил иск прокурора Тюмени и взыскал с осужденного в пользу малолетней девочки 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда.



В пользу матери погибшего пассажира суд взыскал 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в облпрокуратуре.