Следователи проверят информацию о высадке из автобуса девочки на трассе за неоплату проезда

15:22 13 января 2022
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Сотрудники СУ СК по Тюменской области проводят доследственная проверка по сообщению СМИ о кондукторе автобуса №100, который высадил  несовершеннолетнюю девочку из-за несработавшего проездного билета на федеральной трассе возле поселка Московский Тюменского района, сообщает пресс-служба СК. 

"В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ, а также установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

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