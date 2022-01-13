Следователи проверят информацию о высадке из автобуса девочки на трассе за неоплату проезда

Сотрудники СУ СК по Тюменской области проводят доследственная проверка по сообщению СМИ о кондукторе автобуса №100, который высадил несовершеннолетнюю девочку из-за несработавшего проездного билета на федеральной трассе возле поселка Московский Тюменского района, сообщает пресс-служба СК.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ, а также установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.