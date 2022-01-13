В Тюмени арестовали двенадцатого фигуранта дела о сбыте поддельного алкоголя

Фото - https://t.me/Tmnoblsud72

Центральный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следствия об аресте еще одного задержанного по делу о сбыте поддельного алкоголя, из-за распития которого, по данным СКР, погибли 9 человек.

Директору ООО "Каспий 7" Вугару Велиеву предъявлено обвинение по п. "а, в", ч. 2, статьи 238 УК РФ о сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшего смерть двух и более лиц. По решению суда в СИЗО он будет находиться по 5 марта включительно, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Добавим, аналогичное дело расследуется в ХМАО, где от суррогата умерли 9 жителей поселка Кондинский и 3 жителя поселка Унъюган Октябрьского района.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовным делам продолжается.