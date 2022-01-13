Глава СК РФ сообщил, что обвиняемый в убийстве тюменской школьницы Бережной не причастен к аналогичным преступлениям

Следователи проверили причастность обвиняемого в убийстве 8-летней тюменской школьницы Виталия Бережного к аналогичным преступлениям, она не подтвердилась, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Причастность Бережного к другим аналогичным преступлениям проверена, но не подтвердилась. В ближайшее время следствие планирует приступить к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела", - цитирует слова главы СК РФ РИА Новости.

Бережной в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в Нягани, в Тюмень переехал в 2015 году. Следствие проверяло его причастность к убийству 12-летней девочки, задушенной в 2011 году в Нягани, пояснили в издании.