Житель вагайской деревни продал соседу ворованный лес

На федеральной автодороге "Тюмень – Ханты-Мансийск" сотрудники ГИБДД остановили большегруз с лесом, на его транспортировку у водителя не оказалось документов, а при выяснении обстоятельств оказалось, что древесину мужчине продал односельчанин в деревне Лаймы Вагайского района и вырубка деревьев была незаконной, сообщил в облполиции.

"Полицейские задержали продавца по месту жительства. У него изъяли бензопилу и трактор, с помощью которых он осуществил незаконную заготовку 21 сосны. Злоумышленник, спилив деревья, продал их неосведомлённому о нелегальности товара соседу. По условиям их сделки, мужчина обязался передать 100 тысяч рублей подозреваемому после реализации древесины в Тюмени. Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей",- сообщает пресс-служба полиции.

Следственным отделением ОП № 1 МО МВД России "Тобольский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная рубка лесных насаждений". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.