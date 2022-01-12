Автоледи в Тюмени обматерила инспекторов и пообещала их уволить

Наряд полка ДПС ночью остановил автомобиль Hyundai Solaris в поселке Антипино, когда машина отъехала от круглосуточного павильона в сторону новостроек. 45-летняя водитель была пьяна, от освидетельствования отказалась, обматерила задержавших ее и пообещала всех уволить.

В автоинспекции пояснили, что в салоне был резкий запах алкоголя, но проходить освидетельствование водитель отказалась, не отдавала сотрудникам ГИБДД документы, пыталась ретироваться, обзывала инспекторов матерной и другой оскорбительной бранью. Чтобы как-то урезонить даму, когда она стала размахивать руками у лица автоинспектора, к ней были "применены физический прием и наручники".

Водитель рассказала, что употребляла алкоголь у тети на день рождения, а ночевать поехали к другой родственнице. Тюменка работает руководителем одной из служб охранного предприятия, просила не оформлять нарушение, так как возит мужа и брата, оба инвалиды, но, не добившись желаемого, обещала, что полицейские пожалеют и будут уволены.

На водителя составлены административные материалы за отказ от прохождения от освидетельствования на состояние опьянения, а также за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, она доставлена в отдел полиции.