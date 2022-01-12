Тюменку оштрафовали за ложный донос на приятеля

Калининский районный суд вынес оштрафовал жительницу Тюмени по уголовному делу о заведомо ложном доносе на гражданина, якобы совершившего тяжкое преступление (ч. 2 ст. 306 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Вечером 19 июля 2021 года женщина в дежурной части отдела полиции № 8, исходя из личных неприязненных отношений к знакомому, сообщила, что ее изнасиловали. "Этой информацией она ввела в заблуждение правоохранительные органы, которые организовали процессуальную проверку. В ходе следственных действий женщина также продолжала вводить в заблуждение оперуполномоченных и следователя", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В судебном заседании подсудимая вину признала. Ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил тюменке наказание в виде штрафа 15 000 рублей.