В Тюмени за сутки в ДТП погибли два человека

7 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области за прошедшие сутки, в них погибли 2 человека, 12 человек ранены.

Во вторник сообщалось о том, что внедорожник сбил насмерть женщину, перебегавшую дорогу на запрещенный сигнал светофора. личность погибшей установлена, это 39-летняя жительница Ялуторовска.

В девятом часу вечера на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов Труда, предварительно при перестроении, водитель "Лады" модели не уступил дорогу автомобилю "Ниссан". От удара "Ладу" отбросило на встречную полосу, произошло столкновение с Haval. Погиб 23-летний пассажир "Лады", житель Тюмени, 52-летний водитель Haval госпитализирован с тяжелой травмой ноги, 23-летний водитель "Лады" получил ранения, но не госпитализирован.

Все водители были трезвы, обстоятельства ДТП выясняются.

В целом за первую декаду января в областной столице произошло 37 ДТП, в них погибли 3 человека, 58 человек ранены. Это больше, чем в прошлом году, когда погибших за это время не было, отмечают в олатсной Госавтоинспекции.