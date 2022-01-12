Житель Ярково поджег квартиру из-за ссоры с матерью и сестрой

Житель Ярково, поссорившись с матерью и сестрой, поджег шторы в квартире, которая находится на втором этаже деревянного дома. Никто не пострадал, что на виновника пожара завели уголовное дело по двум статьям, сообщили в областной полиции.

Выяснилось, что мужчина нигде официально не работает, злоупотребляет алкоголем, на этой почве в семье и возник конфликт. О том, что мужчина заперся в квартире и собирается ее поджечь, в полицию сообщила его мать.

Когда участковый уполномоченный полиции и следственно-оперативная группа прибыли на место, в указанной квартире уже начался пожар. Огнеборцев вызвали работники организации, расположенной на первом этаже здания. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали через окно мужчину, который находился в задымлённом помещении, и потушили возгорание.

Задержанный поджигатель в отделе полиции, что поссорился с матерью и сестрой, и, оставшись дома один, решил сжечь жилище: взял зажигалку и поджёг занавеску в ванной, а также шторы в спальне сестры. Когда огонь распространился по квартире, мужчина попытался покинуть помещение, но не смог открыть дверь. Чтобы не задохнуться, высунулся в форточку.

По данному факту следственным отделением ОП № 2 МО МВД России "Тобольский" возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.