Тюменка погибла от удара внедорожника, перебегая дорогу на красный свет светофора

Фото - ГИБДД по Тюменской области

На пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников сегодня утром на регулируемом пешеходном переходе водитель Volkswagen Touareg сбил женщину, она скончалась от тяжелых повреждений.

"Водитель иномарки пояснил, что пешеход перебегала дорогу на красный сигнал светофора, и он не смог предотвратить наезда на человека. Эта информация проверяется. Обстоятельства и личность погибшей женщины, на вид которой около 50 лет, устанавливаются", - сообщили в Госавтоинспекции.