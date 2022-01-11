Тюменка погибла от удара внедорожника, перебегая дорогу на красный свет светофора

13:43 11 января 2022
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Фото - ГИБДД по Тюменской области

На пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников сегодня утром на регулируемом пешеходном переходе водитель Volkswagen Touareg сбил женщину, она скончалась от тяжелых повреждений.

"Водитель иномарки пояснил, что пешеход перебегала дорогу на красный сигнал светофора, и он не смог предотвратить наезда на человека. Эта информация проверяется. Обстоятельства и личность погибшей женщины, на вид которой около 50 лет, устанавливаются", - сообщили в Госавтоинспекции.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы , погибшие
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