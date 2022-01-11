Инспектора пожнадзора в Тюмени судят за халатность в связи с пожаром в пансионате, где погибли 7 человек

В Тюменском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении старшего госинспектора пожарного надзора Тюменской области Павла Тигеева, обвиняемого в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
9 января 2021 года в нелегальном доме престарелых погибли 7 человек. В отношении хозяйки этого пансионата Ольги Вильямсон идут судебные разбирательства.
"По версии следствия, Тигеев знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей. С 2019 по 2021 годы он не принял никаких мер для того, чтобы пресечь допущенные владельцем пансионата нарушения требований пожарной безопасности", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судебной системы.
На первом судебном заседании огласили обвинительное заключение, исследовали материалы дела. Следующее судебное заседание состоится 25 января. Тигеев находится под подпиской о невыезде.
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