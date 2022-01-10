Уголовное дело завели на ялуторовчанку, порезавшую фужером сожителя

35-летний житель Ялуторовска получил резаные раны в ходе ссоры с сожительницей: женщина ударила его в голову и плечо несколько раз в разбитым фужером. О пострадавшем в полиции сообщили медики.

В полиции установили, что ссора между мужчиной и женщиной произошла на бытовой почве. В ответ на оскорбления сожителя 42-летняя ялуторовчанка разбитым фужером нанесла удары обидчику в плечо и голову. Успокоившись, гражданка вызвала пострадавшему скорую помощь.

В отношении ранее несудимой подозреваемой отделением дознания МО МВД России "Ялуторовский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".