Уголовное дело завели на ялуторовчанку, порезавшую фужером сожителя

15:15 10 января 2022
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35-летний житель Ялуторовска получил резаные раны в ходе ссоры с сожительницей: женщина ударила его в голову и плечо несколько раз в разбитым фужером. О пострадавшем в полиции сообщили медики. 

В полиции установили, что ссора между мужчиной и женщиной произошла на бытовой почве. В ответ на оскорбления сожителя 42-летняя ялуторовчанка разбитым фужером нанесла удары обидчику в плечо и голову. Успокоившись, гражданка вызвала пострадавшему скорую помощь.

В отношении ранее несудимой подозреваемой отделением дознания МО МВД России "Ялуторовский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". 

Теги: полиция , травмы , уголовное дело , Ялуторовск
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