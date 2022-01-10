С начала января в Тюменской области произошло 69 пожаров

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За девять дней 2022 года в Тюменской области произошло 69 пожаров.

Самым сложным стал пожар 4 января на Антипинском НПЗ. Над его ликвидацией работали не только подразделения МЧС, но и силы предприятия и всех экстренных служб города, сообщили NewsProm.ru в пресс-службе регионального управления МЧС.

Большинство пожаров произошло в частном жилом секторе в районах области, связаны они, как правило, либо с нарушением правил эксплуатации электроприборов, либо с неисправностью печного отопления.

Два смертельных случая на пожарах в частном секторе зарегистрировано 1 января в Тюмени. Рано утром при тушении пожара тело мужчины 1966 года рождения обнаружено в доме на ул. Славянской, вечером этого же дня в СНТ "Незабудка" на улице 2-й Садовой погиб мужчина 1976 года рождения. В обоих случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Еще двое при пожарах получили травмы: подросток в Бердюжском районе получил ожоги, спасаясь из горящего дома, 4 января на пожаре в селе Ярковском Казанского района травмировался взрослый человек.

По словам пресс-службы МЧС, первые дни января 2022 года - одна из самых легких праздничных январских декад в регионе за последние годы.

В МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности: