С начала января в Тюменской области произошло 69 пожаров

За девять дней 2022 года в Тюменской области произошло 69 пожаров.
Самым сложным стал пожар 4 января на Антипинском НПЗ. Над его ликвидацией работали не только подразделения МЧС, но и силы предприятия и всех экстренных служб города, сообщили NewsProm.ru в пресс-службе регионального управления МЧС.
Большинство пожаров произошло в частном жилом секторе в районах области, связаны они, как правило, либо с нарушением правил эксплуатации электроприборов, либо с неисправностью печного отопления.
Два смертельных случая на пожарах в частном секторе зарегистрировано 1 января в Тюмени. Рано утром при тушении пожара тело мужчины 1966 года рождения обнаружено в доме на ул. Славянской, вечером этого же дня в СНТ "Незабудка" на улице 2-й Садовой погиб мужчина 1976 года рождения. В обоих случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Еще двое при пожарах получили травмы: подросток в Бердюжском районе получил ожоги, спасаясь из горящего дома, 4 января на пожаре в селе Ярковском Казанского района травмировался взрослый человек.
По словам пресс-службы МЧС, первые дни января 2022 года - одна из самых легких праздничных январских декад в регионе за последние годы.
В МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности:
С наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru