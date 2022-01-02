Полтысячи тюменцев госпитализировали медики в первый день 2022 года

Фото - пресс-служба депздрава ТО

С 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1086 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 632 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 509 пациентов, сообщает пресс-служба депздрава.

Первый вызов поступил 1 января в 00:05 - 40-летний тюменец перебрал с алкоголем, при падении вышиб себе передние зубы и порезал верхнюю губу. Обильное кровотечение изо рта сильно напугало пострадавшего. Спустя 13 минут к нему прибыла бригада медиков. После обезболивания, обработки и наложения асептической повязки пациент отказался ехать в стационар.

Помимо экстренных вызовов, диспетчеры приняли и передали в поликлиники 1343 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т.д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 263 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.