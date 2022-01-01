Росгвардейцы Тюмени под Новый год задержали мужчину при попытке украсть из ТЦ еду на 3,3 тысячи рублей

В одном из крупных торговых центров Тюмени сотрудники Росгвардии 31 декабря задержали мужчину, который набрал более чем на три тысячи рублей продуктов и реши вынести их мимо кассы.
"Экипажем отдела вневедомственной охраны по г. Тюмени был задержан злоумышленник, пытавшийся похитить продукты питания в одном из крупных торговых центров областной столицы на сумму свыше 3300 рублей. Правонарушитель передан в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в целом безопасность граждан в новогоднюю ночь в регионе обеспечивали более 200 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 84 экипажа вневедомственной охраны находились на маршрутах патрулирования улиц городов и населённых пунктов региона.
Обеспечена надёжная охрана более 10 тысяч объектов различных форм собственности. В новогоднюю ночь на пульты централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны поступило более 30 сигналов срабатывания тревожной сигнализации с охраняемых объектов. Росгвардейцами предотвращено 7 правонарушений, лица привлечены к административной ответственности за мелкое хищение и появление в общественном месте в состоянии опьянения.
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