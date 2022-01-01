Один человек погиб при пожаре в Тюмени в первый день года

Сообщение о пожаре в частном жилом доме № 17 на улице Славянская в Тюмени дежурным поступило сегодня в 05:43. Прибывшие на место пожарные при тушении огня обнаружили тело мужчины.

На тушении пожара в одноэтажном деревянном доме размером 12 на 6 метров было задействовано четыре единицы техники, сотрудники пожарно-спасательных частей оперативно ликвидировали пожар. В ходе проведения работ в пристрое горевшего дома обнаружили погибшего мужчину 1966 года рождения. "Специалисты рассматривают несколько версий возникновения пожара, наиболее вероятной является неосторожное обращение с огнём при курении", - сообщили в МЧС.