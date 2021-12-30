За катание по площади 400-летия Тюмени водитель собрал 3 000 лайков и штраф в 7500 рублей

7500 рублей штрафов за нарушения ПДД заплатит 19-летний тюменец за поездку вокруг елки на площади 400-летия Тюмени, инспекторам он сообщил, что нарушил правила дорожного движения ради лайков в соцсетях, сообщили в Госавтоинспекции.

"Сотрудники ГИБДД установили автомобилиста, выложившего в соцсети ролик с поездкой на автомобиле без государственных номеров вокруг елки на площади 400-летия Тюмени. Им оказался студент одного из тюменских колледжей. Тюменец пояснил, что ездил по пешеходной зоне в нарушение ПДД и выкладывал видео в сеть ради популярности у подписчиков, они оценили его старания в три тысячи лайков, но большинство горожан осудили действия автомобилиста", - говорится в сообщении.

Водительское удостоверение молодой человек получил в декабре минувшего года. За год вождения он "отличился"12 раз попадал: 9 раз его наказывали за незаконную тонировку, два раза за отсутствие полиса ОСАГО, один раз за нарушение требований дорожных знаков. В этот раз водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом без государственных номерных знаков, отсутствие полиса ОСАГО и езду по тротуарам.