За катание по площади 400-летия Тюмени водитель собрал 3 000 лайков и штраф в 7500 рублей

16:29 30 декабря 2021
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7500 рублей штрафов за нарушения ПДД заплатит 19-летний тюменец за поездку вокруг елки на площади 400-летия Тюмени, инспекторам он сообщил, что нарушил правила дорожного движения ради лайков в соцсетях,  сообщили в Госавтоинспекции.

"Сотрудники ГИБДД установили автомобилиста, выложившего в соцсети ролик с поездкой на автомобиле без государственных номеров  вокруг елки на площади 400-летия Тюмени. Им оказался студент одного из тюменских колледжей. Тюменец пояснил, что ездил по пешеходной зоне в нарушение ПДД и выкладывал видео в сеть ради популярности у подписчиков, они оценили его старания в три тысячи лайков, но большинство горожан осудили действия автомобилиста", - говорится в сообщении.

Водительское удостоверение  молодой человек получил в декабре минувшего года.  За год  вождения он "отличился"12 раз попадал: 9 раз его наказывали за незаконную тонировку, два раза за отсутствие полиса ОСАГО, один раз за нарушение требований дорожных знаков. В этот раз водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом без государственных номерных знаков, отсутствие полиса ОСАГО и езду по тротуарам.

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