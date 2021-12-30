Водитель легкового авто погиб при столкновении с бензовозом в Тюмени

На пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Омутинской в районе поворота в деревню Березняки при столкновении "Дэу Нексия" и "Мерседес"-бензовоз погиб водитель легкового автомобиля, его личность устанавливается, сообщили в Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель "Дэу", поворачивая на перекрестке, не пропустил встречный бензовоз. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. Его личность устанавливается, возраст примерно 50 лет. Другие люди не пострадали. Движение не ограничено", - говорится в сообщении.

В момент ДТП на перекрестке из-за планового отключения электроэнергии не работал светофор. Обстоятельства ДТП выясняются.