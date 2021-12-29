Тюменские таможенники изъяли на границе с Казахстаном костюмы, куртки и носки от Calvin Klein и Armani

Фото пресс-службы Тюменской таможни

Тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров с маркировкой известных брендов. Информация о возможном контрафакте поступила от Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"Фура, груженная товарами с признаками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, следовала в Самару. Более 10 тысяч спортивных костюмов, брюк, футболок и курток от предпринимателей из Казахстана так и не доехали до места назначения. При досмотре транспортного средства сотрудники мобильных групп таможни обнаружили контрафактные спортивные носки от Calvin Klein, Armani, Puma, Reebok, Adidas и Nike", - говорится в сообщении таможни.

Подтвердить оригинальность товара собственник не смог. "Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб без малого оценили в 50 миллионов рублей",- цитирует слова начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

В пресс-службе отметили, что это самая крупная партия контрафакта по оценке ущерба правообладателями, изъятая в регионе в 2021 году.

В действиях нарушителей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба". Все собранные материалы переданы в полицию.