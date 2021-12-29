Свердловчанин в Тюмени организовал подпольное казино

Силовики выявили и прекратили деятельность подпольного казино в одном из арендованных домов на улице Калинина в Тюмени. В незаконной организации азартных игр подозревают 37-летнего жителя Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Тюменской области.

Установлено, что подозреваемый с октября по 4 ноября 2021 года арендовал на территории города Тюмени частный жилой дом, аренда обходилась в 100 тысяч рублей в месяц. Незаконная деятельность тщательно конспирировалась: к участию в азартных играх допускались только знакомые люди, либо лица, получившие их поручительство. На момент визита силовиков в доме находились 5 игроков и 4 работника заведения. В результате проведённой спецоперации изъяты: игральные фишки, специализированный покерный стол, карты, блокнот с записями об участниках азартных игр и их задолженностями. Сумма полученного организатором дохода, по предварительной оценке, составляет около 600 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Тюменской области.

Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.