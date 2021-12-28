Фельдшера в Тобольске оштрафовали за принуждение школьника к тестированию на туберкулёз

Тобольский горсуд оштрафовал на 5 тысяч рублей фельдшера одной из школ города, которую обвинили в нанесении побоев и совершении насильственных действий к ученику, отказавшемуся проходить делать пробу на туберкулез, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.

В суде мать мальчика рассказала, что у него медотвод от прививок, поэтому она написала отказ от "скинтест" (туберкулино-диагностика). Однако 19 октября фельдшер школы решила поступить по-своему. Несмотря на то, что был отказ и мальчик сказал ей об этом, она попыталась завести его в медкабинет, затем позвала двух ребят, которые схватили мальчика и стали толкать в сторону кабинета фельдшера. Сама тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет, он испытал физическую боль, моральные страдания. Мальчику удалось вырваться и он убежал домой. Узнав о случившемся, мать обратилась в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении. "В материалах дела есть и заключение судебно-медицинской экспертизы, о том, что мальчика обнаружены телесные повреждения: кровоподтёки на лбу, левой голени, на спине, которые вред здоровью не причинили", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в суде фельдшер вину не признала, извинений от нее не последовало. Суд учел, что женщина ранее к административной ответственности не привлекалась, воспитывает несовершеннолетних детей, и назначил ей наказание в виде штраф 5 000 рублей в доход государства. Решение суда не вступило в законную силу.