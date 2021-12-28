Тюменский суд взыскал с мебельного мастера полмиллиона за невыполненный заказ

Калининский суд Тюмени частично удовлетворил исковые требования жительницы Тюмени к предпринимателю, который по договору на изготовление мебели получил предоплату, но заказ не выполнил, и взыскал с виновного 518 430 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.

Согласно материалам гражданского дела, 26 декабря 2020 года жительница Тюмени заключила с мастером договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту. Предоставив ему в электронном виде эскизы кровати, шкафа в спальню, маникюрного столика, ТВ-тумбы и шкафа в прихожую, в этом же месяце она внесла 284 300 рублей полной предоплаты за выполнение работ и стоимость материалов. По договору заказ должен был быть готов к 4 марта 2021 года, с 5 марта начиналась просрочка исполнения обязательств. Заказчица несколько раз связывалась с исполнителем, торопила его по срокам, но он не выполнил обязательств.

Защищая свои права потребителя, Марина обратилась с иском в суд и просила взыскать с мастера 668 тыс. 600 рублей неустойки и 30 тыс. рублей компенсации морального вреда. Суд решил взыскать с необязательного гражданина неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору, 5000 рублей в счет уменьшения цены выполненной работы, 46 320 рублей возмещения ущерба и 10000 рублей компенсации морального вреда, еще 172 810 рублей - судебный штраф.