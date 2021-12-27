Корпоративьте в меру: тюменка после праздника поломала обе лодыжки и обморозила пальцы рук

Фото депздрава ТО

В воскресенье 26 декабря во втором часу ночи 35-летняя женщина возвращалась домой с корпоратива и упала. Замёрзшую тюменку обнаружил муж, спустя несколько часов у нее покраснели и отекли руки и ноги, из-за боли она не могла ими двигать. Оказалось, что у женщины переломы и обморожение рук, сообщили в пресс-службе департамента.

Муж женщины вызвал скорую помощь, медики диагностировали у пациентки закрытый перелом обеих лодыжек и обморожение пальцев обеих кистей: после падения пострадавшая много времени провела на морозе. После обезболивания и фиксации травмированных конечностей, женщину доставили в Областную клиническую больницу №2.

Специалисты скорой помощи напоминают, что при симптомах тяжёлых обморожений: нет боли и чувствительности, кожа бледная, холодная как лёд, движения в суставах пальцев значительно ограничены или полностью отсутствуют – пострадавшего нужно занести в тёплое помещение, если он в сознании — дать теплое питьё.

Ни в коем случае не пытайтесь быстро согреть конечности! Растирать снегом, грубой тканью, прикладывать к горячей батарее или греть горячей водой — это опасно, такие манипуляции могут привести к отмиранию тканей, развитию гангрены, ампутации.

Верный способ оказания первой помощи — это медленное согревание. Необходимо провести изоляцию от воздействия внешнего тепла подручными средствами. В течение нескольких минут в теплом помещении обмотайте обмороженную конечность газетой наподобие чулка или рукавицы, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее чем на 10 см, затем зафиксируйте бинтом или элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка).

Обязательно обратитесь за помощью в медицинское учреждение, вызовите скорую помощь: со стационарного телефона — 03, с сотового — 103.

Всего за минувшие выходные, с 25 по 26 декабря, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1085 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 555 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 503 пациента.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 2062 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т.д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 126 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.