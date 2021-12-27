IT-мошенники в 2021 году сняли со счетов жителей Тюменской области более 425 млн рублей

За 11 месяцев 2021 года в Тюменской области зафиксировано 4 606 хищений денег, совершенных с использованием IT-технологий, граждане таким образом потеряли более 425 млн рублей, при этом отмечается снижение таких преступлений - в 2021 году их быо на на 9,3 % больше (5080), сообщает областная прокуратура.

Статистика IT-мошенничеств была озвучена на первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Группа создана на основании распоряжения прокурора области Владислава Московских для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, пресечению, расследованию и предупреждению подобных преступлений, обеспечения взаимодействия между правоохранительными органами.

"В декабре этого года прокурором области, губернатором и начальником регионального УМВД был подписан комплексный план мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Профилактическая работа будет активизирована. Документ предусматривает комплекс мероприятий с широким охватом самых разных социальных групп населения", - сообщили в облпрокуратуре.

По итогам заседания выработан ряд дополнительных организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности профилактики и противодействия киберпреступлениям.