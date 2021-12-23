Суд отправил виновника летнего ДТП на "Стреле" на три года в колонию-поселение

Калининский суд Тюмени приговорил 37-летнего жителя Тюменского района по вине которого на мосту в Тюмени столкнулись пять автомобилей и трое человек пострадали, к трём годам колонии-поселения по п. "а" ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения).

Установлено, что днем 29 августа 2021 года мужчина, управляя в состоянии опьянения BMW X5, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai Solaris, который перевернулся на крышу. После этого BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Один из них загорелся. В результате массового ДТП два человека получили тяжкий вред здоровью, а еще один - вред здоровью средней тяжести.

Водитель BMW признал вину в ДТП. Решение суда не вступило в силу, сообщили в облпрокуратуре.