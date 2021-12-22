Задержанный в Тюмени насильник получил 19 лет в Омске

В Омской области вынесен приговор ранее неоднократно судимому мужчине, совершившему особо тяжкое преступление в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области, 42-летний Андрей Васильков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Освободившись условно-досрочно из мест лишения свободы, где он отбывал срок лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), Васильков в июле 2013 года приехал жить в Калачинск, где в ноябре 2014 года вновь совершил особо тяжкое преступление. Так, в вечернее время рядом с железнодорожным вокзалом Васильков увидел на улице ранее незнакомую 13-летнюю девочку, на которую напал и, угрожая ножом, похитил 300 рублей, после чего, преодолевая сопротивление потерпевшей, нанес несколько ударов по голове и телу и совершил насильственные действия сексуального характера. С места преступления злоумышленник скрылся.

Преступление по "горячим следам" раскрыть не удалось, но следственная работа продолжалась в течение нескольких лет и дала результат. В 2020 году была установлена личность преступника. Васильков был задержан в Тюмени, где он совершил ряд краж. Во время проведения следственных действий он был уверено опознан потерпевшей, проведенные экспертизы подтвердили его причастность к преступлению против школьницы.

Несмотря на то, что Васильков отрицал свою вину, собранная следствием доказательственная база была положена судом в основу приговора.

Приговором суда Василькову назначено наказание, с учетом предыдущего приговора за кражи, в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы 1 год.