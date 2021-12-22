Ишимский суд рассмотрит дело о крупной партии контрафактного алкоголя

Житель Ишима предан суду за контрафактный алкоголь и спирт общей стоимостью более 1,3 млн рублей, изъятый у него из гаража в январе 2021 года. Ишимская межрайонная прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере)и передала в суд для рассмотрения по существу.

"Расследованием установлено, что мужчина незаконно приобрел для сбыта более 3,6 тыс. немаркированных бутылок водки и коньяка, а также 98 канистр со спиртосодержащей жидкостью на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. В январе 2021 года контрафактная продукция была изъята правоохранительными органами в г. Ишиме из гаражного бокса и автомобиля обвиняемого", - сообщили в облпрокуратуре.

Санкция ч.6 ст. 171.1 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или без такового.