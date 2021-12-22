Тюменка развела случайную знакомую на кредит в банке, пообещав ей процент от суммы

Жительница Тюмени благодаря случайному знакомству на улице оформила кредитку на 220 тысяч рублей и отдала ее мошеннице, рассчитывая не отдавать кредит в банк, но при этом получить взамен 20% от снятой с карты суммы. Когда случайная знакомая исчезла с кредиткой в руках, обманутая обратилась с заявлением в полицию.

Установлено, что потерпевшая познакомилась на улице с прохожей, прониклась к ней симпатией и пригласила в гости. За чашкой чая новая знакомая предложила хозяйке заработать по-быстрому. Гостья уговорила заявительницу оформить кредит, пообещав отдать 20% от суммы, и заверила, что деньги в банк ей возвращать не придётся, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Потерпевшая, не долго думая, подала онлайн-заявку на получение 1,5 млн рублей, но банк одобрил сумму чуть более 220 тысяч рублей, спустя несколько часов курьер доставил клиентке кредитную карту, с которой аферистка отправилась якобы снимать наличность, чтобы отдать доверчивой женщине положенный по уговору процент. Больше потерпевшая её не видела.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предприимчивой дамы. Аферисткой оказалась безработная 40-летняя тюменка, к моменту задержания она уже успела потратить деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о мошенничества, обвиняемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.